Mudel brengt kunstenaars en dichters samen: “Deze tentoonstelling is een wandeling langs de Leie”

Deinze DVC Heilig Hart zoekt tot in de cinemazaal naar personeel: “Collega’s springen vaak voor elkaar in, maar er is nood aan verster­king”

Met een filmpje in de cinemazalen probeert DVC Heilig Hart in Deinze nieuw personeel aan te trekken. Het dienstverleningscentrum voor kinderen en volwassenen met een beperking is één van de grootste werkgevers in de regio Deinze, maar voor heel wat vacatures is men op zoek naar nieuwe collega’s. “We zoeken een dertigtal leefgroepbegeleiders. Gelukkig kunnen we rekenen op heel wat solidariteit en hulp van jobstudenten”, zegt HR manager Natalie Cocquyt.

17 oktober