MOOOV filmfestival voor het eerst in Leietheater: “Negen dagen lang filmplezier uit alle uithoeken van de wereld”

De stad Deinze nam vorig jaar ook al deel aan het MOOOV Filmfestival, maar door de coronamaatregelen was samen gezellig een filmpje meepikken in een cinemazaal verboden en kon je de films enkel online bekijken. Om de mensen toch naar buiten te lokken werd wel een MOOOV-wandeling georganiseerd in Astene, waarbij je via QR-codes op verschillende stopplaatsen een leuke kortfilm te zien kreeg op je smartphone. Dit jaar kan het festival voor haar tiende editie opnieuw fysiek plaatsvinden. Woensdag 20 tot en met donderdag 28 april strijkt het filmfestival neer op acht locaties in Vlaanderen, waaronder Deinze.

“Het filmfestival opent met de ijzersterke documentaire ‘FLEE’, genomineerd voor drie Oscars, namelijk Beste Buitenlandse Film, Beste Documentaire én Beste Animatiefilm”, zegt Sarah Verzele van Leietheater. “De film gaat over een Afghaanse vluchteling in Kopenhagen. In het kader van Earth Day is de documentaire ‘Invisible Demons’ te zien. Daarnaast staan er nog films uit Bhutan, Nigeria, Tsjaad, Mexico, Costa Rica, Marokko, Palestina en Zuid-Korea op het programma. Elke film laat ons kennismaken met specifieke SDG’s of sustainable development goals, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. MOOOV filmfestival brengt ze tot bij ons in Leietheater. Deze SDG’s gaan over sociale, ecologische en economische thema’s waarbij ze als doelstelling hebben ‘niemand achter te laten’, van de wereld een plek te maken waar er welzijn is voor iedereen en de planeet te beschermen.”

“MOOOV wil iedereen in filmzalen krijgen, zowel op het beeld als ervoor”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “In de cinema is iedereen gelijk: in het donker zitten we naast elkaar als één publiek. MOOOV toont bovendien films uit de hele wereld en selecteerde ook dit jaar voor ieder wat wils. Film verbindt ons en eindelijk mogen we weer.” Schepen van Lokaal Mondiaal Beleid Trees Van Hove vult aan: “Er zal ook een openluchtvertoning plaatsvinden van de film ‘Marcher sur l’eau’. De cinemobiel fietst langs alle festivallocaties met een tussenstop in Merendree en laadt op die manier een stroomgenerator op. Zo is deze filmvertoning volledig CO2-neutraal. In de documentaire ‘Marcher sur l’eau’ wandelt de veertienjarige Houlaye dagelijks meerdere kilometers om water te halen in Niger. Maar hoop ontstaat wanneer een nieuwe waterput in het dorp beloofd wordt. De film is op zaterdag 23 april te zien en de exacte locatie vind je op www.leietheater.be.”

Tickets kosten 9 euro voor volwassenen en 7 euro voor jongeren onder de 26 jaar. Voor een filmkaart met acht tickets betaal je 50 euro. De tickets kunnen online aangekocht worden via www.leietheater.be of aan de ticketbalie, die open is van dinsdag tot en met vrijdag tussen 14 en 16 uur, behalve op feestdagen.