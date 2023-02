Mooimakers groot-Nevele zoeken vrijwilligers voor Lenteschoonmaak

“Binnenkort trekken we er voor de vierde keer op uit", zegt Hugo Schaeck. “Op zaterdag 4 maart starten we de Lenteschoonmaak in Nevele. Daarna organiseren we een actie op zaterdag 11 maart in Merendree, op vrijdag 17 maart in Poesele, op zaterdag 18 maart in Vosselare, op zaterdag 25 maart in Hansbeke en op zaterdag 1 april in Landegem. We starten telkens om 10 uur aan de kerk. Wij voorzien materiaal en ter plaatse bekijken we wie welke straten voor hun rekening nemen. We hopen dat zo veel mogelijk inwoners komen helpen. Aanmelden of inschrijven is niet nodig, we hebben materiaal genoeg.”