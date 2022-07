Molenhuisstraat tijdelijk afgesloten

Deinze Inner Wheel Club Deinze schenkt 30.500 euro aan goede doelen

Inner Wheel Club Deinze heeft 30.500 euro geschonken aan diverse goede doelen. De dames maakten de organisaties die ze steunen bekend tijdens hun statutaire vergadering in Auberge du Pêcheur in Deurle. De vertegenwoordigers van de Voedselbank-contactcentrum Deinze, vzw Helpende Handen Wallonië, basisschool Mozaïek Astene en BuSO Emmaüs Machelen waren uitgenodigd om hun cheque in ontvangst te nemen. Verdere giften werden geschonken aan organisaties die zich inzetten voor kwetsbare groepen waaronder Awel -de kinder- en jongerentelefoon, vzw Chabwino voor project Malawi, de Leefgroep Toermalijn DVC Heilig Hart en De Jojo.

