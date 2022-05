Mogelijk geval van ‘pedohunt’: gewond slachtoffer (50) ramt in zijn vlucht vier wagens en is in levensgevaar

Gent/DeinzeEen groep jongeren heeft maandagavond in het Parkbos nabij Gent een vijftiger in elkaar geslagen, mogelijk tijdens een ‘pedohunt’. Nadat het slachtoffer met zijn auto kon vluchten, raakte hij onwel en ramde enkele kilometers verder in Astene vier andere wagens. De bestuurder verkeert in levensgevaar. Zeven verdachten, onder wie twee minderjarigen, zijn opgepakt. Een van hen is intussen op vrije voeten.

Het slachtoffer en de zeven daders - allen tussen de 17 en 25 jaar zouden maandagavond afgesproken hebben in het Parkbos. Waarom de man en de jongeren het uiteindelijk met elkaar aan de stok kregen, is vooralsnog onduidelijk, al verklaart een van de advocaten dat er sprake zou kunnen zijn van een ‘pedohunt’, waarbij verdachten doelbewust een pedofiel in de val lokken.

Wel is zeker dat het slachtoffer na de schermutseling gewond is weggereden met zijn wagen in de richting van Deinze, maar inreed op vier auto’s in de Emiel Clauslaan in de deelgemeente Astene. Hij werd eerst naar het ziekenhuis van Deinze vervoerd, maar nadien omwille van de ernst van zijn verwondingen overgebracht naar het Gentse Maria Middelaresziekenhuis. Zijn toestand zou bijzonder ernstig zijn.

Quote Het lijkt er inderdaad op dat ze die man om een of andere reden een lesje wilde leren Ergan Tok, advocaat van andere verdachte

De politie kon de daders woensdag oppakken. Zeven verdachten, onder wie twee minderjarigen, werden gearresteerd. Vier meerderjarigen zijn intussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden. Een vijfde verdachte is na verhoor vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De twee minderjarigen worden in de vooravond voorgeleid voor de jeugdrechter in Gent.

Jongeren uit de buurt

Volgens Jeroen Van Kerrebroeck, de advocaat van een van de minderjarige verdachten, is het nog veel te vroeg om effectief over een ‘pedohunt’ te spreken. “Het is mogelijk dat dit een motief is, maar we moeten op dit moment het onderzoek afwachten. Het is zelfs nog te vroeg om te zeggen dat de man in levensgevaar is door de slagen van de verdachten, want nadien heeft hij nog een stevig ongeval gehad”, aldus meester Van Kerrebroeck.

Ook meester Ergan Tok, de advocaat van een andere verdachte, bevestigt dat er in het Parkbos een aanvaring is gebeurd tussen de jongeren en de man. “Het lijkt er inderdaad op dat ze die man om een of andere reden een lesje wilde leren. Het zijn trouwens allemaal jongeren die daar in de buurt wonen”, verklaart de advocaat wiens cliënt als enige vrijgelaten is onder voorwaarden.

Het onderzoek naar het motief en de omstandigheden loopt volop.

LEES OOK: