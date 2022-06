Modeleerlingen Sint-Vincentius tonen creaties met fotoshoot en voorstelling

Merendree Sint-Ge­rolf steunt Oekraïense mama met kinderfuif

In basisschool Sint-Gerolf in Merendree (Deinze) is men de oorlog in Oekraïne niet vergeten. Met een kinderfuif verzamelde de ouderraad 950 euro om de thuisstad van één van de mama’s te steunen.

10:58