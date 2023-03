MIJN STAD. Kunstenaar Koen De Groote (44) over zijn Hansbeke: “Op mijn fiets kom ik tot rust, zolang ik maar onderweg ben”

MIJN DORP. Kunstenaar Gilbert ‘Beritos’ Vangampe­lae­re over zijn Dentergem: “Ik kan ongeloof­lijk genieten van de stilte die hier heerst”

Als kunstenaar Beritos heeft hij op veel plekken zijn stempel gedrukt. Met de creatie van een kunstwerk of gedicht. Zo brengt hij sfeer in het dorp. Er gaat dan ook geen dag voorbij of Gilbert Vangampelaere (68) is op pad in zijn Dentergem. Vaak met de fiets langs landelijke wegen, maar ook om een babbeltje te slaan met dorpsgenoten of een koffietje te drinken in Wakken. Hij geeft dan ook met plezier duiding bij zijn favoriete plekjes in Dentergem.