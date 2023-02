MIJN STAD. Cafébaas Kris Malego (48) over zijn Deinze: “Je kan hier ’s nachts in uw bloot gat rondlopen en niemand heeft het gezien”

DE PINTE/SINT-MARTENS-LATEM/NAZARETH Politie verleent gratis afwezig­heids­toe­zicht tijdens krokusva­kan­tie

Wie tijdens de krokusvakantie op reis gaat, kan opnieuw gratis afwezigheidstoezicht aanvragen. De politiezone Schelde-Leie komt dan af en toe langs om te controleren of alles in orde is. Zorg er wel voor dat je de aanvraag op tijd indient.

9 februari