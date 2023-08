MIJN STAD. Belgian Cat Laure Resimont (25) over haar Deinze: “Ik heb de liefde gevolgd, maar ondertussen is dit ook mijn thuis”

Doekeewa gaat op kajakavon­tuur

Speelpleinwerking Doekeewa gaat op woensdag 9 augustus het water op. Van 13.30 tot 17 uur trekt men op kajaktocht op de Leie in Deinze. Er zijn nog plaatsen vrij en Doekeewa doet een oproep naar deelnemers. De kajaktocht is beschikbaar voor jongeren van 10 tot 15 jaar. Deelnemen aan deze activiteit kost 16 euro en er is opvang voorzien van 12.45 tot 17.30 uur. Plaats van afspraak is Brielpunt.