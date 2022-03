Meubels uit woning in Emiel Clauslaan gestolen

Deinze/Deurle Werken Pontstraat starten maandag: toch omleiding voor plaatse­lijk verkeer

De eerste fase van de langverwachte werken in de Pontstraat (N437) in buurgemeente Deurle (Sint-Martens-Latem) starten maandag. Deze werken zullen ook een zware impact hebben op het verkeer in Deinze. Voor het plaatselijk verkeer is nu wel een kortere omleiding voorzien.

6 maart