Met ‘lachend kakje’ en ‘boule-shit’ maakt bakker Luc darmkanker bespreekbaar: “Laat u onderzoeken, het kan uw leven redden”

Dreef tijdelijk afgesloten

In Merendree wordt Dreef tijdelijk afgesloten tijdens werkzaamheden. Van maandag 27 februari tot eind juni is de Dreef in Merendree afgesloten wegens bouwwerken op de hoek Dreef - Merendreedorp. Er is een wegomlegging via Veldestraat en Merendreedorp. Het eenrichtingsverkeer in de Dreef wordt opgeheven.