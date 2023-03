“Met een biertje dat even pittig is als zij”: Nevele herdenkt grootse dame Virginie Loveling

Deinze vangt 264 Oekraïense vluchtelin­gen op: “We nodigen hen uit om de tijdelijke verblijfs­ver­gun­ning te verlengen”

In totaal kregen 66.648 Oekraïners sinds maart 2022 het statuut van tijdelijke bescherming in ons land. In Deinze worden 264 vluchtelingen opgevangen. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole De Moor (CD&V) bezocht vrijdag de dienst burgerzaken van Deinze om te kijken hoe men daar de opvang aanpakt.