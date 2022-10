Meskerem Mees keert terug naar Leietheater

Singer-songwriter Meskerem Mees komt op zaterdag 5 november zingen in Leietheater in Deinze. Een thuismatch voor het jonge talent, want Meskerem groeide op in Merendree. Louter met behulp van haar intrigerende stem, haar akoestische gitaar en de cello van Frederik Daelemans, tovert ze haar gelaagde en zorgvuldig opgebouwde songs om tot zoete ‘earcandy’. Met haar eerste single Joe won Meskerem Mees twee jaar geleden meteen de harten in België en met haar debuutplaat Julius verovert ze stilaan Europa. Ze speelde al een concert op jarDeins in 2020, maar nu trekt ze onze theaterzaal in voor een intiem concert. Als voorprogramma is er de Britse singer-songwriter ‘KEVIN!’ Tickets kosten 22 euro voor volwassenen en 11 euro voor kinderen en jongeren onder de 26 jaar. Meer info via www.leietheater.be.