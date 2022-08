Merendreedorp klein weekje dicht door kabelwerken

Deinze Bib Landegem en RAC-ge­bouw open voor studenten

Voor de studenten die samen willen studeren tijdens hun tweede zit, opent de stad Deinze vanaf maandag 1 augustus twee bloklocaties. De studenten kunnen terecht in de foyer van de bibliotheek in Landegem en op de eerste verdieping van het RAC-gebouw in Deinze. In Landegem zijn er 30 plaatsen beschikbaar van maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur en op zondag van 9 tot 12 uur, behalve op 15 en 24 augustus. In het RAC-gebouw zijn de 30 plaatsen beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur, behalve op 15 augustus. Deze bloklocatie blijft geopend tot en met 26 augustus, daarna kunnen studenten die dat wensen tot 8 september terecht in de foyer van bibliotheek Landegem. Vooraf reserveren is niet nodig. Meer info via www.deinze.be/bloklocaties.

27 juli