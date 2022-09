Meer dan duizend (jonge) mensen nemen afscheid van Henri Moreels (19): “Een troost voor ons dat je een prachtig leven hebt gehad”

Deinze Buiten­school­se kinderop­vang neemt feestelijk afscheid van zesdejaars

De buitenschoolse kinderopvang van Deinze organiseert ieder jaar een afscheidsfeestje voor de zesdejaars. Om de kinderen dit jaar feestelijk uit te zwaaien was er op zaterdag 3 september van 19 tot 22 uur een afscheidsfuif in JC Brieljant. Alle 12-jarigen van de acht buitenschoolse locaties waren hierop uitgenodigd en in totaal mocht men zo'n vijftig jongeren verwelkomen. De kinderen werden getrakteerd op frisdrank en hotdogs. In een gehuurde photobooth konden ze leuke kiekjes maken met de andere kinderen van de opvang. Hierdoor kregen ze meteen een tastbare herinnering mee naar huis.

