Medewerkers gezocht voor vaccinatiecampagne

In het najaar wordt een nieuwe piek in het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames verwacht. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft beslist om vanaf september een herfstbooster aan te bieden. Ook in het vaccinatiecentrum in het RAC-gebouw in Deinze kunnen inwoners uit Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem opnieuw terecht voor een boosterprik.

“De eerste groep die een uitnodiging mag verwachten zijn de 65-plussers, mensen met immuniteitsproblemen vanaf 12 jaar en zorgverstrekkers”, zegt dokter Johan Matthijs, medisch verantwoordelijke voor de vaccinatiecampagne en voorzitter van Eerstelijnszone Schelde & Leie. “Het gaat om zo’n 22.000 mensen in onze regio. We raden hen sterk aan om zich te laten vaccineren. We willen daarmee rond zijn tegen eind september. Na de prioritaire groep zullen alle 18- tot 64-jarigen uitgenodigd worden om in oktober een herfstbooster te krijgen. De eerste uitnodigingen gaan eind augustus de deur uit, volgens leeftijd. Met je uitnodiging kan je online of via het callcenter (09/381.95.30) een afspraak maken.”