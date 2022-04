Medewerkers BNP Paribas Fortis rapen zwerfvuil langs de Leie

BNP Paribas Fortis bestaat in 2022 exact 200 jaar en op vrijdag 22 april werd dit gevierd met een ‘positive impact day’. Meer dan 6.700 personeelsleden staken lokaal handen uit de mouwen om onder andere bomen te planten of zwerfvuil te rapen. De medewerkers van het kantoor in Deinze trokken met een bootje de Leie op.

“Om een steentje bij te dragen aan het milieu hebben we zwerfafval geraapt langs de Leieboorden tussen Deinze en Astene”, zegt Bernard Vermeulen. “Met zeven collega’s hebben we op twee uur tijd zo’n acht vuilniszakken gevuld. Ik ga vaak lopen in Deinze en het valt op hoeveel afval mensen achterlaten. We vonden sigarettenpeuken, drankflessen, mondmaskers, maar ook kledingstukken. De stad Deinze heeft ons materiaal zoals afvalgrijpers bezorgd en na onze actie werd al het vuilnis onmiddellijk opgehaald door de stadsdiensten. Deze actie is zeker voor herhaling vatbaar. We houden de buurt proper en het is tegelijk een leuke teambuildingsactiviteit.”