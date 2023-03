Medewerkers alle woonzorgcentra uitgenodigd op comedy-avond: “Extra bedanking voor hun inzet”

Politie rukt viermaal uit voor ongevallen tijdens weekend

Druk weekend voor politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Naast de verkeersactie moesten agenten het voorbije weekend maar liefst vier keer in actie komen naar aanleiding van een ongeval in Deinze. Bij de vier ongevallen vielen gelukkig geen ernstige slachtoffers, als had één bestuurster wel te diep in het glas gekeken.