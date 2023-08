Mathias haalt finish Dodentocht voor De Driesjes: “Man, dat was afzien”

Na Tielt ook zeldzame agave in bloei gespot in Nevele: “Plant bloeit maar één keer, daarna sterft ze”

In de voortuin van Iñaki Larrea-Mas in Nevele (Deinze) doet zich een opmerkelijk natuurverschijnsel voor. Er staat al enkele weken een agave in bloei, wat met de weersomstandigheden zeer zeldzaam is in ons land. De plant, die vooral in Mexico groeit, reikt nu zo’n 4,5 meter hoog, maar zal weldra afsterven.