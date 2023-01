Martine breidt modezaak uit met koffie- en theesalon in Tolpoortstraat: “Ik miste de gezellige babbels met de mensen”

DeinzeVoor koffie of thee met een praline erbij kan je sinds kort terecht in Boutique et Boissons in de Tolpoortstraat 82. Vorig jaar opende Martine Dehollander daar de modezaak Petite Boutique , nadat ze haar koffie- en theehuis Lawrence House in het naburige pand overliet. Nu keert Martine deels terug naar de horeca.

De inrichting van Petite Boutique is nog aanwezig, maar voor de kledij moet je achteraan in de winkel zijn. Vooraan maakten de paspoppen plaats voor enkele tafeltjes, een toog en een toonbank met pralines. De naam is ondertussen veranderd naar Boutique et Boissons.

Het verhaal van zaakvoerder Martine Dehollander start in december 2013 met de horecazaak Lawrence House in Tolpoortstraat 80. “In 2018 kochten mijn man en ik het pand naast Lawrence House om er een winkel met vier appartementen te bouwen”, zegt Martine. “Tijdens de coronapandemie moest ik Lawrence House verplicht sluiten en toen ik het aanbod kreeg om de zaak over te laten, heb ik dit na lang nadenken aanvaard. Ik verhuur Lawrence House momenteel aan Marc Neirynck.”

“Ik gooide mij op mijn modezaak Petite Boutique in het pand ernaast, maar ik besefte al gauw dat ik iets miste”, vervolgt Martine. “Ik miste de gezellige babbels met de mensen die genoten van een koffie, thee of een glaasje bubbels of wijn. Klanten verwennen komt bij mij op de eerste plaats en in oktober kreeg Boutique et Boissons al snel vorm. De modewinkel bestaat nog steeds, maar de focus ligt nu vooral op horeca. Het aantal zitplaatsen heb ik bewust zeer beperkt gehouden. Zo blijft het gezellig en zo kan ik zelf ook nog genieten. Naast drankjes vind je hier ook verse taart en chocoladepralines.”

Boutique et Boissons is open op dinsdag, donderdag en zaterdag van 14 tot 18 uur. Meer info via

