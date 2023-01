Martha viert 102de verjaardag met haar familie

Martha, die door haar familie ook Martje of kleine oma genoemd wordt, groeide op in Eksaarde als oudste in een gezin van vijf kinderen. Ze leerde haar man Robert Martens kennen op de trein en ze trouwden in 1946. Martha werd in 1974 weduwe en in 1994 verhuisde ze naar Deinze, toen de seniorenflats in Elfdorpen ter beschikking kwamen. Daar heeft ze 19 jaar zelfstandig gewoond, tot ze op 92-jarige leeftijd in 2013 haar intrek nam in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius.