Marktbezoekers vallen in de prijzen

De hoofdwinnaars van de woensdagmarkt in Deinze zijn Jeanine De Vos, Erik Sergeant, Ines Vroman, Joachim Van De Ven en Luc Mortier. De hoofdwinnaars van de zaterdagmarkt in Petegem zijn Greta Bossuyt en Raphaëlla Destoop. De hoofdwinnaar van de dinsdagmarkt in Hansbeke is Godelieve Vandemoortele en die van de vrijdagmarkt in Nevele is Marc Wieme. De hoofdwinnaar van de Boerenmarkt in Landegem is Johan Duchatelet. Ook de orovincie Oost-Vlaanderen schonk een waardebon ten bedrage van 100 euro voor een etentje en een waardebon ten bedrage van 25 euro weg.