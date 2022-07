Markt Hansbeke keert terug naar stationsplein

Deinze Haarstudio Belleza blijft op de Markt

Kapsalon Belleza blijft op de Markt in Deinze. In februari maakte zaakvoerder Ugur Gözükücük (27) bekend dat hij zijn kapsalon zou overlaten, maar hij heef besloten om toch te blijven. “Zeven jaar geleden heb ik de zaak samen met mijn zus Kadriye opgericht en we zijn een vaste waarde geworden in Deinze”, klinkt het. “Sinds 2019 heb ik de zaak uitgebreid met een nieuw terras. Vele klanten waren teleurgesteld dat ik de zaak ging overlaten en daarom zal ik ze nu verderzetten. Mijn terras zal weer openen vanaf de start van de Deinse Feesten (woensdag 20 juli, red.), zodat je hier ook terechtkan voor een kopje koffie.”

