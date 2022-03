Marijke (49) pleit voor permanente hersteldienst voor rolstoelen: “Zonder de fietsenmaker had ik het hele weekend mijn bed niet uit gekund”

DeinzeEnkele metalen snippers maakten een abrupt einde aan de tocht van rolstoelgebruiker Marijke Cappaert (49) in recreatiedomen de Brielmeersen in Deinze. Maar aangezien het weekend was, werkte de hersteldienst niet en zou Marijke dus aan haar bed gekluisterd zijn. “Dat de hersteldienst enkel tijdens kantooruren werkt, is onmenselijk. Mijn rolstoel vervangt mijn benen, en niemand kan toch twee dagen zijn benen missen?”

Vorige vrijdag was Marijke Cappaert uit Petegem-aan-de-Leie (Deinze) met haar vertrouwenspersoon en haar hond op tocht in provinciaal domein De Brielmeersen. Het uitje werd echter al snel een kleine lijdensweg.

“Plots hoorden we een vreemd geluid en enkele ogenblikken later kon ik mijn elektrische rolstoel niet meer gebruiken”, zegt Marijke. “Beide banden stonden plat en we zagen al snel wat er gebeurd was. Op het wandelpad lagen kleine stukjes ijzerdraad en die waren door de banden gedrongen. Mijn vertrouwenspersoon is toen om een fietspomp gereden, zodat we opnieuw wat lucht in de banden konden blazen om zo tot op de parking te geraken. Dit heeft zij enkele keren moeten doen want de lucht ontsnapte redelijk snel uit de banden. Uiteindelijk is dat gelukt, maar om de banden te laten herstellen, was het te laat. Het was 5 minuten na 16 uur en bij de verdeler van mijn rolstoel was er niemand meer beschikbaar. Ik zou tot maandagochtend moeten wachten op een herstelling, maar dat betekent dat ik van vrijdagnamiddag tot maandag nergens meer naartoe zou kunnen.”

Het draaide gelukkig anders uit voor Marijke. “Uiteindelijk hebben enkele lokale ondernemers mij uit de nood kunnen helpen”, zegt ze. “Ik had nog één binnenband op reserve en mijn vertrouwenspersoon heeft bij rolstoelwinkel Bedly in Wingene een tweede gevonden. Om de banden te vervangen kon ik beroep doen op Thomas Cycles, een fietsenmaker uit Astene (Deinze). Hij is de hele zaterdagvoormiddag bezig geweest en ik ben hem daar eeuwig dankbaar voor. Had ik deze mensen niet gehad, dan kon ik gewoon het hele weekend mijn bed niet uit.”

Marijke wil met haar ervaringen een pleidooi houden voor een permanente hersteldienst voor rolstoelen. “Het bestaat wel voor liften; maar niet voor rolstoelen”, zegt Marijke. “Ik ben zeker en vast niet de enige andersvalide die in het weekend in panne valt met zo’n elektrische rolstoel. Een depannagedienst heb je wel, maar zij kunnen enkel de mensen naar huis brengen. Voor een herstelling moet je wachten tot de kantooruren en wanneer je in het weekend in panne valt, heb je dus pech. Dat vind ik onmenselijk. Niemand kan toch twee dagen zijn benen missen? Volgens mij is dat hetzelfde principe, want deze rolstoel vervangt mijn benen. Zonder kan ik enkel in bed liggen en ben ik mijn vrijheid kwijt. Ik verwijt het provinciaal domein De Brielmeersen niets en ik ben zeker niet uit op een schadevergoeding. Ondertussen heb ik van de Brielmeersen vernomen dat de metalen snippers afkomstig zijn van een nieuwe omheining die werd geplaatst voor de dieren in het park. Ik heb gewoon pech gehad, maar toch wil ik mijn verhaal delen, opdat er iets gedaan wordt aan het bijkomende probleem. Ik wend mij daarom tot de regering. Voor andersvaliden moet er een permanente hersteldienst zijn, waar je ook in het weekend terechtkan.”