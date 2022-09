Marie (45) leert jongeren beter studeren: “Ik hou ervan om orde in hun chaos te brengen”

DeinzeMet LAMA Studiecoaching helpt Marie Daems (45) uit Deinze jongeren op weg om betere studenten te worden. In het Belga Business Center geeft ze een-op-een coaching, maar biedt ze ook een rustige plek aan om te komen studeren. “Jongeren met slechte schoolresultaten opteren vaak voor bijles of een andere studierichting, maar dat is niet altijd nodig”, zegt Marie.

Marie Daems groeide op in Oostende, maar volgde de liefde naar Deinze waar ze met haar man Lard Vanobbergen het Belga Business Center in de Gaversesteenweg runt. Samen met haar achtergrond als licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent was de leefwereld van haar puberende kinderen de motivatie om met LAMA Studiecoaching te beginnen.

“Ik ben altijd gepassioneerd geweest door jongeren en jongvolwassenen”, zegt Marie. “Op die leeftijd weten ze niet goed wat ze moeten doen met hun leven. Het is aandoenlijk om te zien dat ze zich al volwassen willen gedragen, maar soms niet goed weten hoe ze dat moeten doen. Ze smeken om hulp, maar tegelijkertijd willen ze zoveel mogelijk alleen doen. Vanuit die passie voor jongeren, maar ook vanuit een zekere frustratie, ben ik gestart als studiecoach. Het leven van de jongeren ziet er vandaag helemaal anders uit dan pakweg twintig jaar geleden. Vroeger hadden wij als student ons bureau, ons boeken en fluorstiften. Nu hebben studenten via hun laptop of smartphone snel toegang tot heel veel informatie en ze zijn ook altijd beschikbaar voor communicatie. Dit maakt het leven er echter niet eenvoudiger op. Als ouder kan je niet continu zeggen om de laptop of gsm even weg te leggen, want ze hebben die vaak nodig voor schoolwerk. Het is soms pure chaos en volgens mij krijgen vele jongeren niet de gepaste begeleiding om orde in die chaos te scheppen.”

“Wanneer jongeren slechte resultaten behalen op school, zijn er meestal twee klassieke oplossingen”, vervolgt Marie. “Ofwel krijgen ze bijles om dat niveau Frans of wiskunde op te krikken, ofwel kiest men de drastische maatregel om te veranderen van studierichting. Dit is jammer, want in vele gevallen is dit geen oplossing op lange termijn. Met LAMA Studiecoaching geef ik voor ee-op-eenbegeleiding om de onderliggende problemen aan te pakken. Dit kan iets heel stom zijn. Zo had ik bijvoorbeeld een jongen die niet wist hoe hij een samenvatting moest maken. Die zorgde voor slechte punten op school, terwijl de juiste tips en dat kleine duwtje in de rug voldoende waren om hem op weg te helpen. Een ander voorbeeld zijn de studenten die goed zijn in hun leerstof uit het hoofd te leren, maar dan in het derde en vierde jaar secundair onderwijs plots slechte resultaten behalen. Hen help ik op weg om de leerstof op een andere manier te verwerken, zodat ze linken kunnen leggen en iets kunnen uitleggen in hun eigen woorden. Ik geef dus voor alle duidelijkheid geen bijles. Ik help jongeren op weg om beter te leren studeren en een betere school-life balance te vinden.”

“Naast die ee-op-eencoaching kunnen jongeren hier ook terecht voor naschools begeleid studeren in groepjes van vier gedurende 2 uren. Voor studenten hoger onderwijs bied ik ook een rustige studieplek aan, maar dan zonder begeleiding. Ik ben begin september gestart en ondertussen vonden al enkele leerlingen de weg naar LAMA Studiecoaching. De naam? Een lama is een dier met een groot doorzettingsvermogen, maar soms ook een beetje koppig. Twee karaktertrekken die je vaak ook bij puberende jongeren terugvindt”, lacht Marie.

Meer info op www.lamacoaching.be.

