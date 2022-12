Maria viert 101ste verjaardag met haar kinderen

Maria Vanaelst vierde haar verjaardag in de Huttestraat in Grammene, waar ze samenwoont met haar zoon Erik Van de Voorde. Ze werd geboren in buurdorp Gottem, waar ze ook naar school ging. Daarna ging ze als kindermeisje aan de slag in een boerderij in de buurt, tot ze haar grote liefde Remi Van de Voorde tegenkwam. Het koppel trouwde in 1950 en kreeg zeven kinderen. Ondertussen zijn er negen kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen met nog een veertiende op komst. Maria had als huisvrouw haar handen vol en ze was bedreven in handwerk, vooral breien en haken. Momenteel houdt ze zich bezig met kruiswoordraadsels oplossen en de krant lezen.