Marc Van Ranst is watching you... Marktkramer verkoopt mondmaskers met viroloog als uithangbord

Provincie promoot streekpro­duc­ten op de markt

7 oktober Met de campagne Lekker Oost-Vlaams wil de provincie streekproducten- en producenten in de kijker zetten. Deze ochtend was Oost-Vlaams gedeputeerde Leentje Grillaert, te gast op de wekelijkse woensdagmarkt in Deinze.