Marc-V en Rick De Hey laten het zomeren: “Chupa is nieuwe schijf met Caraïbische invloeden”

Deinze Jazzcon­cert in de Brielmeer­sen

In recreatiedomein De Brielmeersen in Deinze zorgt The Almost Swinging Jazz Band met Tom Vanleeuwen op zondag 7 augustus voor extra sfeer. Het aperitiefconcert, dat toepasselijk de titel Late Summer Sunday Concert krijgt, start om 11 uur en duurt tot 13 uur. De toegang is gratis.

1 augustus