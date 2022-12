Marc rijdt als miljoenste fietser door de Tolpoortstraat

In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen houdt de stad Deinze dagelijks het aantal fietsers in de Tolpoortstaat bij. Marc Hoste uit deelgemeente Petegem-aan-de-Leie was vrijdag de miljoenste fietser die in 2022 langs de teller passeerde. Hij kreeg een geschenkpakket van burgemeester Jan Vermeulen.

“Deinze is een heuse onderwijsstad en krijgt meer en meer fietsers die we meer veiligheid en comfort willen bieden”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Zo hebben we de drukke Tolpoortstraat ingericht als fietsstraat en als schoolstraat. Iedere schooldag tussen 7.40 en 8.20 uur en op woensdag tussen 11.55 en 12.25 uur wordt de straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van hulpdiensten of wie een doorgangbewijs heeft. We zetten volop verder in op een uitgebreid en veilig fietsnetwerk, geruggesteund door fietsinfrastructuur en circulatiemaatregelen. De fiets moet een beter alternatief zijn voor de auto en moet de eerste keuze zijn voor functionele verplaatsingen tot 15 kilometer. Een bewijs dat investeren in een betere fietsinfrastructuur loont is de vaststelling dat het fietsverkeer langs de fietssnelweg F7 in 2022 met 15% is toegenomen.”