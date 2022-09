Marc Hoet (59) heropent toog in De Verloren Hoet: “Ik wil opnieuw wat gezelligheid in Hansbeke brengen”

HansbekeAl bijna 20 jaar is De Verloren Hoet een vaste waarde in Hansbeke. Ondertussen is het één van de weinige overgebleven horecazaken in het dorp en voor de Hansbekenaren die dicht bij huis op café willen gaan, heropent Marc Hoet de toog van zijn bistro. “De barkrukken waren verdwenen door corona, maar ik merk dat er nood is aan een plek waar je gewoon iets kan komen drinken. Op vrijdag en zaterdag kan dit nu ook tot 1.30 uur”, zegt Marc.

De Verloren Hoet in Hansbekedorp staat bekend om haar varkenswangetjes, scampi’s, gegrilde gamba’s en côte à l’os, maar nog meer voor uitbater Marc Hoet. De neef van de in 2014 overleden kunstpaus Jan Hoet landde in het dorpje Hansbeke, dat sinds 2019 deel uitmaakt van Deinze, na een carrière als tennisleraar in Mallorca, parachutist bij de paracommando’s, verzekeringsinspecteur en brillenverkoper. Op zijn veertigste verjaardag in 2003 opende hij er zijn bistro/café.

Geen schrijffout

“Een eigen horecazaak was eigenlijk de droom van mijn vader Karel, die enorm goed kon koken, zegt Marc. “Het is er echter nooit van gekomen want op 42-jarige leeftijd is hij overleden. De naam De Verloren Hoet verwijst naar de zeventienjarige jongen die zijn vader kwijt was, maar ook naar de verloren droom van mijn vader. En ook een beetje omdat de zaak wat verborgen zit in de straat. In de begindagen dachten ze in Hansbeke dat ik niet kon schrijven, maar ondertussen weten ze dat Hoet wel degelijk met een ‘t’ is”, lacht Marc.

“De Verloren Hoet is gestart als café, omdat ik eerst de kat uit de boom wou kijken”, zegt Marc. “Ik had een koksopleiding gevolgd in avondonderwijs en gaandeweg heb ik mijn menukaart uitgebreid. Tien jaar lang heb ik ook optredens georganiseerd en zo zorgden onder andere Derek, Bruno Deneckere en Fons Sijmons van The Scabs voor onvergetelijke avonden. Het is hier dus altijd deels een café geweest, maar de tijden zijn veranderd. Eerst was er het rookverbod en recenter heeft het coronavirus alles omgegooid. Tijdens die periode heb ik mijn barkrukken aan de toog weggehaald en de voorbije twee jaar was De Verloren Hoet enkel een bistro. Maar daar komt nu terug verandering in.”

Toevluchtsoord

“Een café waar je ‘s avonds iets kan gaan drinken heb je niet meer in ons dorp”, vervolgt Marc. “Ik hoor van vele klanten dat ze dat wel missen. Wanneer je ‘s avonds naar de cinema in Gent gaat en je wil achteraf iets in Hansbeke drinken, dan kan je momenteel nergens heen. Ergens anders op café gaan doen vele mensen niet graag, omdat ze dan niet te veel mogen drinken. Zelf miste ik ook de gezelligheid aan de toog. Kom je gewoon een aperitiefje drinken? Dat kan zeker. Kom je iets drinken en heb je toch nog honger? Dan kijk ik of er een tafeltje vrij is. Wil je na het eten blijven hangen aan de toog? Geen probleem, er zijn mogelijkheden genoeg. Er staan hier ook twee akoestische gitaren voor wie een liedje wil spelen. De bistro blijft dus behouden, maar als extraatje is er het praatcafé. Mijn openingsuren breid ik op vrijdag en zaterdag uit tot 1.30 uur. De Verloren Hoet moet een toevluchtsoord zijn voor Hansbekenaren en mensen uit de regio die een gezellige avond willen beleven. Ik hoop dat men zijn weg terugvindt naar het dorp. Ik ben alvast van plan om nog enkele jaren verder te doen. Volgend jaar word ik 60 en dan bestaat De Verloren Hoet 20 jaar. Een goeie reden voor een feestje, dus. Ik zou ook graag opnieuw optredens organiseren, maar daarover later meer”, besluit Marc.

