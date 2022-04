Marc De Bel trakteert creatieve leerlingen op frietjes in Deinze

“De titel van dit boek kwam er dankzij mijn vrouw Mie”, zegt Marc De Bel. “We waren met de auto op weg naar een feest en ik vroeg aan mijn vrouw wat er van eten voorzien was. Ze zei stoverij met frieten, maar ik had toverij verstaan. Ik vond dat iets magisch hebben, de perfecte titel voor een boek, en gelukkig was daar nog niemand anders opgekomen. De titel was er dus eerst en het verhaal is pas later gevolgd. Het boek is in oktober vorig jaar uitgekomen en ondertussen zijn er 6.500 exemplaren van verkocht en zit het in zesde druk.”