Marc De Bel geeft tips voor eerste verhalenwedstrijd voor kinderen en jongeren in Deinze: “Schrijf alleen maar als je er zin in hebt”

Een Kortverhalenwedstrijd voor volwassenen bestaat al een tijdje in Deinze, maar nu is er een aparte editie voor kinderen. De Junior Verhalenwedstrijd is een initiatief van de stad, de Cultuurraad en de bibliotheken van Deinze en Landegem.

“We doen een oproep aan kinderen en jongeren om een verhaal te schrijven”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Dit hoeft niet perse een kortverhaal te zijn, maar deelnemers mogen ook een script, een gedicht, een dialoog of een andere soort tekst insturen. Het verhaal moet wel de minimale lengte van een A4-blad hebben. De deelnemers wonen of studeren in Deinze en zij worden volgens leeftijd onderverdeeld in drie reeksen. De eerste reeks is voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, de tweede voor het eerste en tweede jaar secundair en de derde reeks voor het derde, vierde, vijfde en zesde jaar secundair. Een jury onder leiding van adjunct-bibliothecaris Marika Strobbe beoordeelt de inzendingen. Met deze wedstrijd willen we de jeugd aanzetten om meer te schrijven. Elke grote auteur is ooit begonnen met een klein verhaal en we willen onze kinderen de kans geven om hun talent te tonen.”

Om die boodschap kracht bij te zetten, werd Vlaanderens bekendste jeugdauteur Marc De Bel ingeschakeld als peter van de wedstrijd. “Tips om een goed verhaal te schrijven? Eigenlijk is er maar een tip: alleen schrijven als je er zin in hebt. Als je meer zin hebt om naar een verjaardagsfeestje te gaan, dan om aan een boek te werken, ga dan naar het feest. Mijn eerste verhaaltjes schreef ik toen ik 9 jaar was. Onze leraar prikte de drie beste opstellen op het bord en als het mijne er niet bij hing, dan was mijn dag niet goed. Mijn allereerste verhaal? Dat ging over Sinterklaas die op bezoek kwam. Toen nog vergezeld oor Zwarte Piet, want woke bestond nog niet. In het begin waren dat zeer brave verhaaltjes over de Sint, maar in latere verhalen belandde Sinterklaas in de vijver met een stuk in zijn kraag.”

“Op latere leeftijd was ik patrouilleleider bij de scouts en toen hield ik een dagboek bij”, vervolgt Marc De Bel. “Als ik dat nu opnieuw lees, was dat toch vooral zelfverheerlijking want de patrouilleleider was altijd de held van het verhaal. In het middelbaar had ik wel een beetje een degout van het schrijven. Ik moest toen vaak verhandelingen maken over bijvoorbeeld politiek en dat deed ik niet graag. Ik wist toen al dat ik onderwijzer zou worden in het lager onderwijs, want dan mocht ik opstellen fantaseren. Einstein zei: met redeneren ga je van punt A naar punt B, maar met fantasie kom je overal. Misschien is dat wel een tweede tip voor de jonge schrijvers.”

De prijsuitreiking van de Junior Kortverhalenwedstrijd vindt op woensdag 1 november plaats in Leietheater. Elke deelnemer krijgt een ticket voor de jeugdfilm die na de prijsuitreiking volgt en elke reekswinnaar kan rekenen op 150 euro prijzengeld.

Kortverhalenwedstrijd voor volwassenen

Ook de volwassenen mogen dit jaar hun fantasie terug op papier zetten. Zowel inwoners als niet-inwoners kunnen uiterlijk op 1 juli een nog niet gepubliceerd Nederlandstalig kortverhaal over een onderwerp naar keuze indienen van maximum 12.000 tekens – exclusief spaties. Deze tweejaarlijkse schrijverswedstrijd brak vorige editie alle records, met maar liefst 305 deelnemers uit binnen- en buitenland. Journalist, literair criticus en auteur Carlos Alleene zit opnieuw de jury voor en de prijsuitreiking vindt op zondag 17 december plaats in Leietheater. “De drie winnende kortverhalen van deze dertiende Kortverhalenwedstrijd zullen worden gepubliceerd in een speciale uitgave. De eerste prijs is goed voor 750 euro, de twee eervolle vermeldingen zijn elk goed voor 250 euro,” zegt Rutger De Reu.

Meer info via www.deinze.be/juniorverhalenwedstrijd en www.deinze.be/kortverhalenwedstrijd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.