Manusje-van-alles Johny Claus plots overleden: “Je kon altijd op Johny rekenen”

DeinzeIn Deinze is Johny Claus zaterdag plots overleden. Johny was actief in heel wat verenigingen en hij werd enorm gewaardeerd als ploegbaas van de stedelijke dienst Logistiek van de Technische Uitvoeringsdienst. Hij werd 70 jaar.

Met Johny Claus verliest Deinze een graag geziene inwoner. Bij evenementen was Johny altijd van de partij en de vele comités waar hij actief was, konden altijd op hem rekenen.

“Johny was actief in het comité van Canteclaer, waar hij zich onder andere ontfermde over de reuzen”, zegt schepen van Evenementen Bruno Dhaenens (Open Deinze). “Daarnaast was hij actief in het feestcomité van Petegem-kermis en hielp hij jarenlang mee bij de organisatie van de Deinse Feesten. Bij het opstellen van de kraampjes op de kermis zorgde hij er altijd voor dat alles perfect stond. Hij heeft voor de kermis en de foorkramers in Deinze veel betekend. Als er iets moest opgelost worden, dan kon Johny het wel regelen. Ook bij de wielerwedstrijden in de stad, zoals de start van Gent-Wevelgem was hij altijd van de partij, als gangmaker maar ook als helpende hand. Hij was de stille, maar drijvende kracht in tal van verenigingen en hij zal enorm gemist worden.”

Johny was actief als ploegbaas bij de dienst Logistiek van de Technische Uitvoeringsdienst. “Johny was de man die alles in goede banen kon leiden”, zegt schepen Bart Van Thuyne (CD&V). “Hij was met pensioen sinds 2012, maar zijn ex-collega’s konden hem altijd vragen om te helpen. Je kon altijd op Johny rekenen. Hij was graag gezien in onze stad. Dit afscheid komt veel te vroeg.”

Johny werd woensdag nog geopereerd aan zijn knie. Vrijdag werd hij ontslagen uit het ziekenhuis en zaterdag is hij thuis in zijn woning in de Tonnestraat in Petegem-aan-de-Leie overleden. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 28 januari om 9.30 uur in zaal Westkouter, bij uitvaartzorg De Boever aan de Kouter 129 in Deinze.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.