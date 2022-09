Mantelzorgers maandelijks in de bloemetjes gezet

“Met het mantelzorgcafé willen we de mantelzorgers in contact brengen met elkaar”, zegt schepen Conny De Spiegelaere (CD&V). “De ene maand ligt de nadruk op ontmoeting, de andere maand op informatie. Op dinsdag 6 september was er in café Het Groot Verzet een sessie handverzorging door Samana en volgende maand op 4 oktober is er in zaal De Rekkelinge een workshop ‘Klein geluk’. In november spreken we af in de kelder van de bibliotheek en op 6 december is het opnieuw in De Rekkelinge te doen. Mantelzorgers die willen deelnemen, kunnen zich inschrijven via 09/387.82.80 of zeventiendorpen@deinze.be. Deelnemen is gratis en je krijgt koffie en taart.”