Man op step (37) aangereden en gewond naar ziekenhuis gebracht

voetbal challenger pro league Marc Grosjean (SK Deinze): “Niet zeker dat spelers die onder contract liggen hier volgend seizoen nog zullen zijn”

Het is duidelijk. Deinze-trainer Marc Grosjean wil zijn spelers, na de matige prestatie tegen Jong Genk, op scherp zetten. De oranjehemden hebben in de relegation play-offs niets meer te winnen of te verliezen. De spelers wel, want alles staat vanaf nu in functie van volgend seizoen.