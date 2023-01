Man (65) wordt onwel en laat het leven aan station van Deinze

Nazareth Kinderen leren programme­ren in bib

In cc De Zwaan in Nazareth organiseert de bibliotheek op zaterdag 21 januari van 9.30 tot 12 uur een sessie CoderDojo. Tijdens een CoderDojo-workshop leren kinderen tussen 8 en 16 jaar alles over websites, games, apps en software door het zelf te doen. De coaches wakkeren hun creativiteit en technische kennis aan. Deelnemen is gratis en inschrijven is per sessie. Dit kan op www.deinze.coderdojobelgium.be/deelnemen.

19 januari