Man (42) sleurt 14-jarig meisje van fiets en verkracht haar in gracht: “Hij is niet aan zijn proefstuk toe”

Independer.be Verzeke­rings­pre­mies auto stijgen tot 8,5 procent: maar dit type contract wordt dit jaar niet duurder

De galopperende inflatie laat niets of niemand onberoerd. Ook de premie van je autoverzekering niet. Opvallend: de stijging van de premie voor een elektrisch voertuig is een stuk lager dan die voor een auto met verbrandingsmotor in 2023. Independer.be legt uit hoe dat komt.

10 januari