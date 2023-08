Man (31) lichtgewond na botsing op Gaversesteenweg

Debby en Steve nemen Ubi (Press Shop) in Zulte over: “Je vindt hier allerlei soorten cadeautjes”

De krantenwinkel Ubi, beter gekend als Press Shop, in Zulte heeft nieuwe uitbaters. Vanaf vrijdag ontvangen Debby De Potter (42) en Steve Hollebosch (44) er de klanten. Voor het koppel is het al de tweede Press Shop in de regio.