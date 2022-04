Lizette maakt viergeslacht compleet bij familie Boterdaele-Fournier

Lizette Fournier werd geboren op 12 maart als dochter van Jeroen Fournier (35) en Elisabeth Boterdaele. Het gezin woont in Waarschoot. Jeroen is actief bij ABC Dieselmotoren in Gent en Elisabeth start in september met een carrière in het onderwijs. “Met de geboorte van Lizette hebben wij een viergeslacht in de familie”, zegt Elisabeth. “Mijn grootmoeder Christiane Raes (93) maakt het rijtje compleet.”