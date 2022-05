Livia zorgt voor viergeslacht in Deinze

Deinze Laurie (37) uit Deinze geeft op tv eerste hulp bij ma­ke-upproble­men

Wie niet weet hoe je dat perfecte laagje fond de teint moet aanbrengen, kan op televisie kijken naar de tips van Laurie De Moor (37) uit Deinze. Zij maakt haar debuut als presentatrice van het programma My Rigorgeous Life dat te zien is op TV Plus. “Voor mij is make-up een verlenging van mijn persoonlijkheid. Ik ben een heel extravert persoon”, zegt Laurie.

11 mei