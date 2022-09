Liselotte en Calogero openen Italiaans-Belgisch restaurant aan de Leiedam: “Na moeilijke start komen we thuis in Deinze”

DeinzeVlakbij de Leie in Deinze-centrum serveren Liselotte Cedeijn (37) en Calogero Marino (33) pasta’s, escalopes en binnenkort ook pizza’s. Maar puur Italiaans is hun restaurant La Storia niet, want er staan ook croques op de kaart en na de middag is het een tearoom. “We zijn La Storia gestart in Kuurne, exact twee weken voor de uitbraak van corona. Hier in onze thuisstad zetten we ons verhaal verder”, zegt Liselotte.

La Storia betekent ‘het verhaal’ in het Italiaans en voor Calogero is het een mooie verwijzing naar zijn verleden, toen hij de stad Agrigento op het eiland Sicilië omruilde voor België.

“Op zestienjarige leeftijd ben ik op mijn eentje naar België vertrokken, op zoek naar een betere toekomst”, zegt Calogero. “In Sicilië gaat het slecht met de economie en voor één job hier, moet je er daar drie doen. Ik ben nog één keer teruggekeerd om dan definitief naar België te verhuizen. Ik heb in heel wat pizzeria’s in Deinze gewerkt, waaronder Taormina aan het station en Il Ricordo op de Markt. Daarna ben ik naar Geraardsbergen getrokken om daar in een restaurant te werken. Liselotte werkte daar bij Bon’Ap toen we elkaar leerden kennen.”

Het koppel woont in Zeveren, bij Deinze, en op 1 maart 2020 namen ze de pizzeria La Storia over in de Kerkstraat in Kuurne over. “We zijn exact twee weken voor de uitbraak van de coronapandemie gestart”, zegt Liselotte. “Van een valse start gesproken. Amper twee weken na onze opening moesten we de deuren alweer sluiten en niet veel later dan de heropening kwam de tweede lockdown. We zijn gesloten geweest tot 1 mei en daarna zijn we overgeschakeld op takeaway. Na de coronacrisis volgden er nog grote werkzaamheden in het centrum van Kuurne. Uiteindelijk hebben we besloten om naar Deinze te verhuizen, vooral omdat de afstand tussen Zeveren en Kuurne te groot was. Ook voor onze kinderen is het beter dat we dichter bij huis kunnen werken.”

Liselotte en Calogero zochten een geschikt pand en vonden dit in residentie Leiedam aan de Van Risseghembrug over de Leie, waar tot eind juli Brasserie Leiedam gevestigd was. Boven de zaak zijn serviceflats en vele bewoners zijn er vaste klant. “La Storia is niet zoals in Kuurne pure Italiaanse keuken”, zegt Liselotte. “Onze specialiteit zijn versbereide pasta’s en verschillende soorten escalopes, maar je kan hier ook terecht voor een steak, een salade scampi of een croque monsieur. We zijn doorlopend open en in de namiddag is La Storia een tearoom waar je een koffie en gebak kan krijgen. Het wordt ook een pizzeria met een uitgebreide keuze van 20 soorten pizza’s, maar de pizzaoven werd nog niet geleverd. We hopen tegen eind september pizza’s te kunnen bakken. All gerechten kan je ook als takeaway afhalen. We hebben een klein terras langs de Guido Gezelleaan en volgende zomer breiden we uit met een groot terras aan de Leiedam.”

La Storia is op maandag, dinsdag en donderdag van 12 tot 20 uur en op vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 22 uur. Op woensdag is de zaak gesloten. Meer info via de Facebookpagina ‘La-Storia-Deinze’.

