Lisa en Bram verkozen tot Prins en Prinses Canteclaer, Imani wint publieksprijs

De grote zaal van Leietheater in Deinze was maandagnamiddag voor één vierde gevuld voor de vijfjaarlijkse verkiezingsshow van Prins en Prinses Canteclaer. Dit jaar waren er slechts drie kandidaten - één prins en twee prinsessen - die streden om de titel. Toch maakte het Canteclaercomité er een entertainende show van.

De kandidaten mochten zich eerst kort voorstellen en voor hun persoonlijke act kregen ze carte blanche. Lisa De Schepper trok een glitterkleedje aan en met een kip als dj zong ze een eigen tekst over Deinze en Canteclaer op de muziek van het liedje Vuurwerk van Camille Dhont. Imani Decoutere stak een zoek Wall(ei)y-spel in elkaar met foto’s van haar favoriete plekjes in Deinze. Bram Lootens fietste met een Blue-bike het podium op in een kippenpak en begon daarna te rappen over de Leiestad. Na de pauze volgden nog een quiz over Deinze, een proef waarbij de kandidaten eiwit moesten opkloppen om chocomousse te maken en een dilemmaronde.

Drongenaar Bram Lootens was al zeker van zijn overwinning, maar om de prinses te kiezen moest de jury even beraadslagen. Ondertussen werden de briefjes voor de publieksprijs geteld. Uiteindelijk koos de jury voor Lisa De Schepper als Prinses Canteclaer en mocht Imani met de publieksprijs naar huis. “Ik heb er van genoten, maar ik had toch enorm veel stress”, zegt Lisa. “Imani was een sterke kandidaat en het was een nek-aan-nekrace. Ik ben blij dat zij de publieksprijs heeft gewonnen. Als Prinses Canteclaer wil ik vooral aanwezig zijn in Deinze. De belangrijkste eigenschap? Sociaal zijn en tegen iedereen een praatje slaan.”

Volledig scherm Lisa De Schepper en Bram Lootens, de nieuwe Prinses en Prins Canteclaer van Deinze. © Anthony Statius

Voor Bram was de overwinning al binnen, maar ook hij is blij met zijn titel. “Het was jammer dat ik geen tegenstander had, maar ik heb toch mijn best gedaan", zegt Bram. “Ik had toch wel wat stress, zeker voor mijn persoonlijke act. De reis tot nu toe was leuk. We waren een kleine maar toffe groep en ik zou het zo opnieuw doen. Als Prins wil ik een aanspreekpunt zijn voor de stad en zoveel mogelijk op evenementen aanwezig zijn. Maar nu kijk ik vooral uit naar de Canteclaerstoet op zondag 22 mei.”

Meer info via www.stoetvancanteclaer.be.

