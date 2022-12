Lidar staat langs Kortrijksesteenweg in Deinze, vorige week 300 voertuigen geflitst

In totaal passeerden de voorbije week bijna 33.000 voertuigen de lens van de superflitspaal. Het toestel stond opgesteld langs de Leest in Lievegem. Daar geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. Het leeuwendeel van de bestuurders had dat goed begrepen: meer dan 99 procent onder hen hield zich aan de snelheidslimiet. 299 personen duwden het gaspedaal te diep in en werden geflitst. De politie heeft haar mobiele flitspaal nu verzet naar De Kortrijksesteenweg in Deinze.