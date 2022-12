Lidar flitst meer dan 1.000 chauffeurs op N43 in Petegem

Deinze Ex-cafébazin Sabine opent nagelsalon in Tolpoort­straat: “Tijdens de lockdown had ik tijd om mijn grootste droom te realiseren”

Voor een manicure of pedicure kan je nu terecht in S-clusive nails in de Tolpoortstraat in Deinze. De zaakvoerder is Sabine De Koker (43), die samen met haar man Wesley café De Coupee - nu café Padoue - openhield aan het station. “Tijdens de lockdown had ik tijd om mij bij te scholen", zegt Sabine.

12:04