Lichaam aangetroffen in vijver bij zorghotel in Deinze

Astene/Deinze Daar is jullie glimlach weer: nog even wennen aan de ‘blote gezichten’ in de winkel: “Ik hou mijn mondmasker toch bij, voor mocht het te druk worden”

1 oktober Het dragen van een mondmasker is vanaf vandaag op heel wat plaatsen niet meer verplicht. Ook in supermarkten hoef je het niet meer te dragen en in de Colruyt in Astene (Deinze) zijn de meeste medewerkers daar niet rouwig om. Voor sommige klanten was het nog even wennen. Een dikke twintig procent hield het masker op of droeg het rond de pols. “Ik ben risicopatiënt, dus voel ik me veiliger als ik mijn masker bijheb”, zegt Marie-Rose Coppens.