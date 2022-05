Levensgroot draaiorgel aan oevers van de Leie

Bachte-Maria-Leerne Restaurant Vosselaere Put opent de deuren aan oude Leiemean­der

Met Vosselaere Put heeft Deinze er vanaf zaterdag een nieuw restaurant bij. Zaakvoerder Hugues de Breyne en zijn vrouw Vera, bekend van onder andere Café Theatre in Gent, openen hiermee hun vijfde zaak in de regio. “Later leggen we achter het terras nog een ligweide en een zomerbar aan de Leie aan”, zegt Hugues.

19 mei