Lentemarkt met livemuziek in Ter Linde

Van Maksim ‘Leeuw’ Stojanac tot ode aan ABBA: Parkies zorgen voor zeven weken muziek in Kaandel­park

De artiesten voor de 19de editie van de Parkies in Deinze werden woensdag bekendgemaakt. Op 5 juli bijt Maksim, de leeuw uit The Masked Singer, de spits af in het Kaandelpark. Nieuw dit jaar is het wekelijkse voorprogramma en een drankje halen zal dit jaar gemakkelijker zijn.