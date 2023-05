Lentemarkt met live muziek in Ter Linde

RESTOTIP. ‘t Momentje in Bassevelde: “Asperges van enkele kilometers verderop op je bord”

Het aspergeseizoen is van start gegaan, en waar in het Meetjesland kan je die verser vinden dan in Bassevelde? Kris Andries en Els Wille zijn de enige aspergekwekers in onze regio en volgens Google Maps moeten de asperges maar een weg van een kleine 2 kilometer afleggen vooraleer ze op de borden van ‘t Momentje liggen te blinken. Wij gingen proeven.