Lennerd (31) behaalde als eerste slechtziende Belg rijbewijs dankzij telescoopje op de bril: “Mijn vriendin en ik maken ruzie over wie er BOB mag zijn”

Harelbeke / Nazareth Wielrenner Jochen (30) zes weken out na aanrijding… met kip

Wielrenner Jochen Deweer (30) uit Harelbeke is zes weken buiten strijd na een aanrijding met een kip. Het ongeval gebeurde in Nazareth tijdens een trainingsritje. Jochen scheurde onder andere zijn ligamenten. “Die kip belandde in mijn voorwiel, waardoor ik over de kop ging”, vertelt de wielrenner van Dovy Keukens-FCC.

20 december