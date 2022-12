Leietheater heeft eigen puzzel: “Ideaal cadeau voor onder de kerstboom”

Machelen-aan-de-Leie Martin Wallaert met zelfpor­tret vereeuwigd in Machels straat­beeld

Kunstenaar Martin Wallaert is officieel verankerd in Machelse grond. In aanwezigheid van minister van Staat Herman De Croo en burgemeester Simon Lagrange werd vrijdagavond een zelfportret onthuld in de voortuin van Villa Ter Ide, waar Martin woont en werkt.

